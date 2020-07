Esclusiva: la Reggina scatenata, è assalto all’attaccante Lafferty

La Reggina non si ferma. Ha preso Menez, ha l’accordo con Crisetig e aspetta Charpentier via Genoa, ma non finisce qui. Nelle ultime ore il club amaranto è andato forte su Kyle Lafferty, 32 anni, attaccante nordirlandese svincolatosi dal Sunderland. Un’operazione nata a fari spenti e che può davvero concretizzarsi nei prossimi giorni. Lafferty ha maturato diverse esperienze, in Inghilterra ma anche in Turchia, e ha buone possibilità di tornare in Italia dopo le stagioni maturate con la maglia del Palermo. La Reggina è uscita allo scoperto.

FOTO: Twitter Ranger Glasgow