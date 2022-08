La Reggina vuole un altro rinforzo per la fascia destra, ma non aspetta più Bayeye in uscita dal Torino. Ora l’obiettivo a sorpresa è Devid Eugene Bouah, classe 2001, terzino della Roma: c’è già un’intesa di massima e la trattativa sta procedendo. In corsa anche Ferrarini della Fiorentina, nome trattato già nei giorni scorsi.

Foto: twitter personale