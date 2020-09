Esclusiva: la Reggina non si ferma, piace Mario Situm

La Reggina non si ferma sul mercato. Il difensore Cionek è già in città, l’attaccante Vasic arriverà domani pomeriggio, Bertoncini è in uscita destinato al Como. Ma c’è un profilo che piace molto e che potrebbe essere una traccia per le prossime ore: stiamo parlando di Mario Situm, croato ventottenne, attualmente in forza ai turchi del Kayserispor. Situm piace perché nasce esterno offensivo, ma può giocare come esterno destro e anche come terzino destro. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l’esperienza con lo Spezia nella stagione 2014-2015.

Foto: logo sito Reggina