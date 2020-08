Esclusiva: la Reggina non si ferma, ecco Crisetig!

La Reggina non si ferma. Il 25 giugno, ormai una vita fa, vi avevamo parlato della forte irruzione per Lorenzo Crisetig, con la disponibilità totale del diretto interessato. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Mirandes (Serie B spagnola) per la risoluzione, quindi ora la strada per Crisetig alla Reggina è in discesa. Al punto che già lunedì il centrocampista (terzo acquisto di una campagna acquisti roboante dopo Menez e Lafferty) è atteso in città.

Foto: profilo instagram personale