Esclusiva: la Reggina non si ferma e vuole Sarao per gennaio

La Reggina sta battendo tutti i record, ha vinto le ultime dieci partite nel girone C di Serie C, ma intanto pensa al mercato e vuole rafforzarsi ancora. Un obiettivo è Manuel Sarao, 30 anni, l’attaccante che la Reggina aveva seguito già la scorsa estate e che poi era stato ingaggiato dal Cesena. Ora la pista è diventata concreta, la Reggina vuole Sarao per gennaio.