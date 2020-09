Esclusiva: la Reggina insiste per Gravillon (ma c’è il Genoa). E chiude per Di Chiara-Blondett

La Reggina è forte su Thiago Cionek, come già anticipato. E potrebbe chiudere nelle prossime ore. Ma intanto segue anche la situazione relativa a Andrew Gravillon, il difensore centrale tornato all’Inter dopo le esperienza in prestito tra Sassuolo e Ascoli. Alla Reggina quello di Gravillon è un profilo che piace molto, ma il diretto interessato vuole prima capire gli eventuali margini per restare in Serie A: il Genoa è un’opzione che fin qui non si è materializzata. Intanto, come già anticipato, è in chiusura lo scambio Di Chiara-Blondett con il Perugia.

Foto: logo Reggina