Esclusiva: la Reggina alla cordata di Rizzetta, svolta societaria a un passo

28/05/2026 | 20:55:58

La Reggina è sul punto di cambiare proprietà. Dopo quanto vi abbiamo anticipato, possiamo aggiungere che in giornata sono stati compiuti passi probabilmente decisivi per il passaggio del pacchetto di maggioranza dal patron Ballarino al gruppo italo-americano rappresentato da Matt Rizzetta. I dialoghi sono andati avanti in modo proficuo, l’intenzione è quella di chiudere entro il weekend.

Foto: sito Reggina