Esclusiva: la Reggiana avanza per l’attaccante svincolato Di Nardo

03/08/2025 | 14:26:34

La Reggiana cerca un altro attaccante e nelle ultime ore è uscita allo scoperto per lo svincolato Antonio Di Nardo, classe 1998, reduce da una buonissima stagione a Campobasso. Ci sono diversi club di C sulle tracce di Di Nardo, ma l’irruzione della Reggiana alla giuste condizioni potrebbe fare la differenza per soddisfare le ambizioni di giocare in Serie B.

FOTO: Logo Reggiana