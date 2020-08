La Pro Vercelli ha fatto un’offerta per l’attaccante del Carpi, Michele Vano. Classe ’91, punta centrale di stazza (191 cm), Vano è stato protagonista con gli emiliani nell’ultima stagione, mettendo a segno 13 gol in 24 presenze. Dopo l’arrivo di Modesto può essere un obiettivo concreto per il reparto offensivo della Pro Vercelli. La trattativa è già partita.

Foto: sito ufficiale Carpi