Dopo la pesante sconfitta per 4-0 nel derby contro la Cavese, la Paganese pensa ad un cambio in panchina. La società, sempre più all’ultimo posto nel Girone C di Serie C, starebbe pensando all’esonero del tecnico Fabio De Sanzo per accogliere in panchina Alessandro Erra, ex Catanzaro e Vigor Lamezia.