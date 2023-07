Esclusiva: la Lazio studia il profilo di Fausto Vera per il centrocampo

Lucas Torreira è un profilo sempre un lizza per la Lazio del futuro, con l’assoluta gradimento di Sarri. Abbiamo spiegato come siano in discesa le quotazioni di Gedson Fernandes, per motivi tattici e non solo per la valutazione al rialzo del Besiktas. Occhio alle new entry, in questa fase è così. La Lazio sta studiando il profilo di Fausto Vera, argentino del 2000 in forza dalla scorsa estate al Corinthians dopo essere cresciuto nell’Argentinos Juniors. In passato era stato seguito anche dal Torino senza arrivare a un accordo. Classico “5” argentino, play classico, bel fisico e valutazione di circa 12 milioni. Mettiamo anche lui nella lista dei papabili, senza perdere di vista Torreira.

Foto: logo Lazio