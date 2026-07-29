Esclusiva: la Lazio si muove per l’attaccante Ivanovic

29/07/2026 | 20:21:40

La Lazio cerca un attaccante e ha mosso passi importanti per Franjo Ivanovic, croato classe 2003 in forza al Benfica. Il profilo piace non poco e va inserito nella lista biancoceleste. La Lazio ha chiesto il prestito, il passaggio importante è che Ivanovic ha voglia di giocare e non di andare in un club per fare da comparsa. A lui hanno pensato e stanno pensando in tanti, c’era stato un sondaggio del Como, ha mercato in Turchia e in Inghilterra. Adesso per Ivanovic si è mossa anche alla Lazio, primi passi di un’operazione che il club spera di approfondire.

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