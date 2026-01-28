Esclusiva: la Lazio rompe gli indugi per Przyborek. Siamo ai dettagli

28/01/2026 | 17:37:17

Irruzione a sorpresa dopo le riflessioni di ieri. La Lazio è ai dettagli per Adrian Przyborek, trequartista/esterno offensivo classe 2007 ormai in uscita dai polacchi del Pogon Szczecin. Con un tweet delle 17,37 abbiamo riportato l’operazione ormai in chiusura, ripresa quasi venti minuti dopo subito dopo dalla fonte polacca che l’aveva raccontata (ma senza parlare di chiusura imminente) e quindi da qualche fonte italiana-inglese-spagnola come sempre a traino. Da quanto ci risulta l’operazione è tra i 6 e i 7 milioni bonus compresi con una percentuale da futura vendita a favore del club polacco. Nelle prossime ore verranno sistemati gli aspetti burocratici, così Przyborek potrà volare in Italia per le visite con il suo nuovo club.

Foto: logo Lazio