Esclusiva: la Lazio pensa a Rajkovic per girarlo alla Salernitana

Slobodan Rajkovic è un difensore esperto e affidabile, classe 1989, reduce dall’esperienza di Palermo. Può essere ingaggiato a parametro zero, ha diverso proposte anche dall’estero, nelle ultimissime ore si è inserita la Lazio che ha fatto un’offerta (due o tre anni) per poi girarlo alla Salernitana. Rajkovic vorrebbe giocare in serie A, ma la Lazio insisterà.

Foto: twitter ufficiale Palermo