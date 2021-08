Esclusiva: la Lazio ha bloccato Kostic (dipende da Correa). La verità su Brekalo e Basic

La Lazio ha bloccato Filip Kostic. L’incontro tra Tare e Ramadani, agente dell’esterno dell’Eintracht e che vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, è servito per dare alla Lazio una posizione di privilegio. Certo, c’è anche la Roma ma oggi più defilata. Dipenderà molto dalla cessione di Correa per sbloccare le operazioni in entrata e qualcosa accadrà. E dalla pazienza che Kostic dovrà avere. Non sarebbe un grosso problema trovare una soluzione per Kamenovic, non ancora tesserato, in modo da liberare un posto da extracomunitario per Kostic. Per Basic vale lo stesso discorso fatto per Kostic, con la differenza che si è promesso alla Lazio da tempo. Resta in lista Brekalo, nel caso in cui la Lazio decidesse di fare due esterni offensivi.

Foto: Twitter Europa League