Esclusiva: la Lazio farà un nuovo tentativo per Loftus-Cheek. La gerarchia a centrocampo

01/01/2026 | 22:47:08

La Lazio ha ceduto Castellanos al West Ham, adesso si dedicherà alle operazioni in entrata. Snodo cruciale sarà la mezzala, al primo posto della lista c’è Loftus-Cheek e ci sono stati contatti anche nelle ultime ore. Il Milan non lo considera incedibile anche se molto probabilmente il centrocampista inglese sarà titolare domani a Cagliari, c’è qualche rapporto da chiarire tra i club , ma di sicuro la Lazio ci proverà. C’è apertura di Loftus-Cheek che ha un grande rapporto con Sarri fin dai tempi del Chelsea, il club biancoceleste è disposto a investire sul cartellino. In lista resta Samardzic, che non è una mezzala classica come Loftus, e anche Ilic. In quest’ultimo caso registriamo il forte interesse del Torino per Belahyane, a prescindere da un eventuale scambio.

Foto: sito Milan