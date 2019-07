In base a nostre indiscrezioni provenienti da Cipro, la Lazio ha preso il difensore Andreas Karo, difensore centrale classe 1996 rientrato all’Apollon Limassol dopo una stagione in prestito con il Pafos. Nelle prossime ore Karo sarà in Italia per svolgere le visite mediche, poi andrà alla Salernitana, sarà un nuovo rinforzo di Ventura.

Foto: pasp.org.cy