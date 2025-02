Esclusiva: la Juventus torna su Kelly. La formula e le alternative

La Juventus aveva intuito, già nelle giornata di ieri, che l’operazione Danso sarebbe saltata malgrado le certezze (non nostre) della serata precedente quando l’arrivo del difensore del Lens veniva dato per certo. E così nelle ultimissime ore la Juve ha deciso di tornare su Lloyd Kelly che ha il totale gradimento di Thiago Motta. In giornata ci saranno dialoghi approfonditi con il Newcastle, la Juve accetterebbe anche una formula in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Sullo sfondo Goglichidze dell’Empoli (che piace a Milan e Atalanta), Kristensen dell’Udinese e Coppola del Verona. Ma ora tutto su Kelly per arrivare a un’intesa rapida.

FOTO: Instagram Kelly