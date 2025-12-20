Esclusiva: la Juventus pensa a Mandas, Perin spinge per il Genoa, la Lazio su Leali

20/12/2025 | 23:15:00

Un giro di portieri per gennaio, ci sono tracce tutte da sviluppare ma già con qualche indizio importante. Per esempio alla Juventus piace Christos Mandas, classe 2001 in uscita dalla Lazio perché chiuso da Provedel. La Juventus ha studiato il profilo e lo apprezza molto, il club di Lotito chiede più di 15 milioni più bonus, ma prima deve avere il semaforo verde sulle operazioni di mercato che potrà fare nella sessione ormai alle porte. Mandas ha altre proposte dall’Italia e dall’estero, la Lazio vuole fare cassa, ma è chiaro che l’opzione Juve è al primo posto delle sue ambizioni. Tutto questo perché Mattia Perin spinge per tornare al Genoa, confermando le voci retrodatate sul suo desiderio di indossare la maglia rossoblù. La Juve libererà Perin solo se avrà la certezza di un sostituto all’altezza, ben oltre un’ipotesi scambio con Nicola Leali. Proprio la Lazio potrebbe decidere di andare su Leali per fargli fare il vice di Provedel. Ripetiamo: siamo allo stato embrionale di questo giro, ma i contatti ci sono stati, gli apprezzamenti anche e presto avremo aggiornamenti.

Foto: Instagram Mandas