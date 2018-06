Esclusiva: La Juve e l’incontro per Rugani. La ricostruzione

Un incontro milanese a Palazzo Parigi, tra Fabio Paratici e Davide Torchia, l’agente di Rugani. Ecco la ricostruzione: la Juve è contenta di Rugani, non lo considera incedibile, ma al tempo stesso – secondo le abitudini bianconere – vorrebbe che fosse il diretto interessato a chiedere eventualmente di andar via. Rugani sta bene alla Juve, ha un contratto fino al 2021, forse si sarebbe atteso un maggior utilizzo, ma se suonassero le sirene del Chelsea come minimo le prenderebbe in considerazione. E Sarri lo ha messo in un posto di rilievo nella lista del Chelsea, in attesa che si sblocchi presto la sua situazione. Una cosa possiamo escludere oggi: Rugani non sarà utilizzato come pedina di scambio. La Juve lo valuta almeno 30 milioni. Oggi è una traccia, sia pure importante. Il resto lo capiremo presto.

Foto: sito ufficiale Juventus