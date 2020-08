Esclusiva: la Juve aspetta Dzeko. Roma-Milik no stop. Under verso Napoli

Edin Dzeko resta l’attaccante destinato a indossare la maglia della Juve. Esiste il suo assenso di massima, maturato dopo una riflessione per tutto il weekend. La Juve rileverà il contratto da circa 7,5 milioni a stagione, il primo passaggio è stato fatto. Adesso cosa manca per chiudere gli incastri? Manca che Napoli e Roma si mettano d’accordo per Milik, l’attaccante polacco è entrato nell’ordine di idee di accettare la svolta giallorossa, dopo aver pensato alla Juve fino a non troppo ore fa. La situazione potrebbe cambiare, clamorosamente, se Roma e Napoli non trovassero la quadratura (sul conguaglio non esiste intesa): a quel punto Dzeko resterebbe e Roma e Milik tornerebbe attuale per la Juve, ma oggi non è questa la soluzione più probabile. E Under aspetta, ha già dato il suo placet per entrare nello scambio e raggiungere Gattuso a Napoli.

Foto: twitter Roma