Esclusiva: c’è la fila per Bentayeb, anche il Levante in corsa

27/07/2026 | 12:00:48

Tawfik Bentayeb è stato a lungo un obiettivo del Genoa che poi ha preferito virare su altri obiettivi. Adesso per il classe 2002 marocchino di proprietà dell’Union Touarga le proposte non mancano e presto verrà presa una decisione. Stanno insistendo da giorni due club turchi (Besiktas e Rizespor), non molla l’Olympiacos, sulle sue tracce c’è anche il Levante che lo apprezza molto e che presto saluterà Espí.

foto sito troyes