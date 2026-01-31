Esclusiva: la Cremonese vuole tornare forte su Luperto. Obaretin l’alternativa

31/01/2026 | 16:45:52

La Cremonese non ha smesso di pensare a Sebastiano Luperto, chiodo fisso di Nicola per il reparto difensivo. Il club grigiorosso vuole fare un tentativo concreto dopo Cagliari–Verona di stasera e un risultato positivo della squadra di Pisacane potrebbe dare impulso alla trattativa. La Cremonese di sicuro ci proverà, Luperto è la prima scelta, in lista c’è anche Obaretin di proprietà del Napoli e attualmente in prestito a Empoli.

Foto: Instagram Cagliari