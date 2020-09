Esclusiva: la Cremonese su Fiordaliso e Ferigra del Torino

Continua a lavorare la Cremonese sul fronte mercato in vista della nuova stagione: nelle ultime ore il club lombardo è entrato in trattativa avanzata con il Torino per Alessandro Fiordaliso, terzino destro classe ’99 rientrato dal prestito dal Venezia. La Cremonese inoltre lavora per quanto riguarda un difensore e hanno messo gli occhi su Erick Ferigra, ecuadoriano classe ’99 rientrato in granata dopo il prestito all’Ascoli. Due trattative sull’asse Torino-Cremona pronte ad essere chiuse.

Foto: logo Cremonese