Esclusiva: la Cremonese sfida la Salernitana per Buongiorno. Ma il Torino prende tempo

Un difensore centrale di talento, stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, classe 1999. La Salernitana sta provando da settimana a ingaggiarlo per metterlo a disposizione di Castori, ma fin qui non c’è riuscita. Nelle ultime ore il forte inserimento della Cremonese, un profilo che piace molto a Bisoli, ma per il momento il Torino prende tempo.

Foto: Logo Cremonese