Esclusiva: la Casertana sceglie Guidi per la panchina. Incontro in corso per la firma

Federico Guidi è il nome a sorpresa per la panchina della Casertana. In questi minuti è in corso un incontro per mettere nero su bianco, ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà lui il nuovo allenatore del club. Guidi ha 43 anni, alle spalle una proficua esperienza con la Fiorentina e con l settore giovanile della FIGC. Ultima esperienza a Gubbio, ora la Casertana.

Foto: sito ufficiale FIGC