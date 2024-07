La Carrarese è alla ricerca di rinforzi dopo la promozione in Serie B. E il club toscano si avvicina a Mattia Motolese, difensore scuola Bologna. Nella stagione appena passata ha disputato 32 gare in Serie C con la maglia dell’Olbia, come prima esperienza fra i grandi dopo la trafila della Primavera rossoblu.

Foto: Logo Carrarese