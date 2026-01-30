Esclusiva: Kulenovic, sorpresa Toro! E conferme totali su Marianucci

30/01/2026 | 18:16:26

Il Torino si appresta a prendere un nuovo attaccante: si tratta di Sandro Kulenovic, classe 1999 in uscita dalla Dinamo Zagabria. Sì, proprio l’attaccante che doveva andare al Verona, soltanto che i suoi dubbi nel non voler lottare per la retrocessione hanno fatto la differenza. Il Torino si è inserito con un blitz trovando l’accordo con Boban, siamo allo scambio dei documenti. Quanto a Marianucci un mese fa avevamo svelato come fosse la prima scelta per la difesa granata e nel pomeriggio con un tweet avevamo aggiunto “occhio al Torino” quando il passaparola era quello di un imminente trasferimento alla Cremonese in prestito secco. Ricordando come la strategia granata fosse quella di prendere due difensori centrali, infatti siamo molto vicini agli accordi per Jappert dopo quando svelato nella giornata di ieri.

Foto: Instagram personale