Esclusiva: Koulibaly, si all’offerta del Chelsea! Ora palla al Napoli

Il Chelsea ha puntato Kalidou Koulibaly, a conferma del pressing di Ramadani che vi abbiamo svelato nella serata di ieri. Ramadani ha proposto anche Milenkovic al Napoli, ma questo è un altro discorso. Intanto, KK e non ci sono più dubbi. A conferma che il trasferimento alla Juve sarebbe stato complicato, a prescindere dal rinnovo o meno. E che il Barcellona, che ci aveva provato prima degli altri, in queste ore è stato scavalcato. Ora vedremo cosa dirà KK al Napoli, dopo la proposta da 6 milioni a stagione per 5 anni. I Blues hanno proposto un quadriennale (oppure triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più un milione di bonus. Koulibaly l’ha accettata dopo un recentissimo confronto con il suo agente. E per il cartellino i Blues sono pronti a investire a una cifra di circa 40 milioni. Ora l’ultima parola al Napoli che potrebbe anche provare a trattenere KK fino alla scadenza, ma in presenza di una volontà diversa del gigante senegalese tutto sarebbe molto più complicato. Intanto, il Chelsea ha fatto le mosse che avrebbe dovuto fare. E aspetta il via libera.

Foto: Instagram Koulibaly