Esclusiva: Koulibaly, il Manchester City prepara una nuova offerta

Il Manchester City non molla Koulibaly e prepara una nuova offerta, superiore ai 63 milioni più bonus presentata, come anticipato, nei giorni scorsi. Koulibaly resta sempre sul mercato, il Napoli è preparato alla sua cessione, ma serve una base fissa di almeno 70-73 milioni più bonus, a quelle condizioni si può chiudere. Il Napoli ha bloccato Gabriel del Lille, seguito da altri club inglese, ma serve la cessione di Koulibaly per rendere operativo l’affare. Anche Maksimovic, come già raccontato, è sul mercato. Il Napoli ragiona solo sul cash, al momento non è intenzionato a prendere in considerazione una contropartita tecnica, anche se in passato ha trattato a lungo e si era avvicinato a Zinchenko.

Foto: AS