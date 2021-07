Esclusiva: Kostic, previsto summit Ramadani-Tare. E la Roma…

Filip Kostic resta una vecchia fiamma della Lazio. E quando ne parlammo a sorpresa per molti era una boutade. C’è stato un incontro, ora l’esterno sinistro si sta riavvicinando ai biancocelesti. Spieghiamo perché: Ramadani è atteso a Roma in questi giorni e forse anche in queste ore. E probabilmente incontrerà Tare per trovare una soluzione che soddisfi tutti. L’Eintracht ha promesso al ragazzo, che non ha un contratto lungo, di trovare una soluzione. Alla Lazio è stato proposto Brekalo, mentre Basic ha un accordo totale e aspetta solo il via libera. Kostic è extracomunitario, il club biancoceleste ne ha due (Felipe Anderson e Kamenovic) però non ancora tesserati, in ogni caso potrebbero liberare un posto. La situazione resta comunque da monitorare. Non ci sono sviluppi su Kamara, in scadenza con l’Olympique Marsiglia, che continua a piacere molto (anche al Milan) e che per ora non ha rinnovato. E la Roma? Di sicuro Kostic piace molto e non escludiamo che dopo aver incontrato la Lazio lo stesso Ramadani possa riprovarci con il club giallorosso. E’ vero che la Lazio ha il problema dell’indice di liquidità (da sbloccare in qualche modo), ma la Roma dopo aver preso Vina e Shomurodov deve pensare alle cessione, in modo particolare almeno una tra Pastore e Pedro. Vedremo. Una cosa è sicura: il prossimo summit di Ramadani nella Capitale potrebbe essere decisivo in un senso o nell’altro. E Kostic ha la completa approvazione di Sarri.

Foto: Instagram Kostic