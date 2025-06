Esclusiva: Kossounou, lavori in corso Atalanta per anticipare la Roma

11/06/2025 | 00:10:46

Il Cagliari sta lavorando per sciogliere le ultime riserve per i riscatti dell’attaccante Piccoli e del centrocampista Adopo. Un’operazione da 16-17 milioni (almeno 12 per Piccoli e 4-5 per Adopo) che Giulini potrebbe perfezionare nelle prossime ore. Non è una decisione definitiva, quindi occhio, ma una tendenza. Con quei soldi l’Atalanta penserebbe al riscatto del difensore centrale Kossounou, anticipando la Roma che è interessata. Il club bergamasco aveva già versato al Bayer Leverkusen 5 milioni per il prestito, il diritto era fissato a 25 ma Kossounou è stato fermo a lungo per un infortunio. Ecco perché Il direttore sportivo D’Amico sta lavorando per ottenere uno sconto, da 25 a 17-18 milioni, in modo da metterlo a disposizione di Juric evitando qualsiasi spiffero o inserimento.

Foto: Instagram Kossounou