Esclusiva: Kone-Torino, rinnovo fino al 2025. E prestito a Crotone

Ben Lhassine Kone andrà a Crotone in prestito secco, confermato quanto vi avevamo anticipato nella giornata di ieri. Ma prima il talentuoso trequartista ivoriano ha rinnovato il contratto con il Torino, trovato l’accordo fino al 2025 dopo un incontro tra il suo agente Paolo Paloni e il club di Urbano Cairo. A conferma che Juric crede moltissimo nelle qualità di Kone: l’allenatore ritiene che un’esperienza in prestito possa consentirgli, giocando in Serie B, di tornare alla base pronto per un ulteriore salto di qualità. Il Vicenza ha sperato a lungo di battere la concorrenza, ma il sorpasso di ieri del Crotone è stato decisivo.

FOTO: instagram personale