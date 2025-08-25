Esclusiva: Kolo Muani, la Juve prepara 60 milioni

25/08/2025 | 23:10:37

Kolo Muani: dentro o fuori. Per la Juve più dentro che fuori, è la priorità, al punto che il club ha intenzione di presentare una nuova offerta. Dovrebbe funzionare così: circa 10 milioni per il prestito oneroso milioni, circa 50 per l’obbligo. La Juventus sperava di chiudere già una settimana fa per una cifra inferiore, ma all’improvviso – come già raccontato – i francesi hanno alzato l’asticella quando si pensava di essere a un passo dagli accordi. Adesso la Juventus ha intenzione di rilanciare per arrivare alla definizione, all’interno di una situazione scollegata da Vlahovic. Fin qui Kolo Muani mai ha aperto ad altre soluzioni, aspetta solo che la Juventus trovi tutti gli accordi.

Foto: Instagram Juve