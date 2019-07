Sofian Kiyine in procinto di lasciare il Chievo. Domattina ci sarà un incontro con la Lazio per formalizzare il suo trasferimento. Il centrocampista belga, classe ’97, è in scadenza e Campedelli chiede un indennizzo per poterlo liberare. Il summit con Lotito dovrebbe portare alla fumata bianca con le intese definitive. Subito dopo il giocatore verrà girato alla Salernitana con il gradimento di Ventura.