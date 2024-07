Esclusiva: Kiwior, la differenza (oggi) tra Juve, Milan e Napoli

La Juventus dovrà scegliere con calma un difensore centrale, considerate le evoluzioni che vogliono Calafiori sempre più vicino all’Arsenal. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Kiwior , che Motta conosce bene e che in casa Arsenal non è più intoccabile. Le valutazioni sono tiepide, almeno in questi giorni non convince completamente. Todibo è stato proposto dal Nizza, come anticipato 10 giorni fa: il profilo è stato valutato più di Kiwior, ma non sono state sciolte tutte le riserve. Oggi il difensore centrale non è una priorità per la Juve impegnata a sistemare altre cose. Arriverà il momento. Tornando al classe 2000 polacco dell’Arsenal, il suo nome va inserito nella lista del Milan che lo aveva sondato già a gennaio . Piace a Moncada, ma siamo all’interno di uno stato embrionale, la valutazione è di almeno 20 milioni. Per il momento l’Arsenal è impegnato a definire i dettagli dell’operazione Calafiori. Su Kiwior in passato ci sono stati sondaggi anche del Napoli, che continua a seguire Hermoso fino a quando non firmerà per un altro club. Il Napoli comunque in quel reparto deve fare qualche uscita.