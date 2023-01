Esclusiva: Kessie, voglia di Inter. Lui ha detto sì e respinge (per ora) altre proposte

Franck Kessie ha voglia di Inter. Il ritorno in Italia e il suo trasferimento in nerazzurro è in cima ai suoi desideri, esattamente come la volontà di lasciare il Barcellona dove non si è inserito. Kessie avrebbe altre due proposte (una dalla Premier, da sviluppare), ma ha chiesto tempo perché aspetta la decisione dell’Inter. E se l’Inter andasse fino in fondo alla proposta scambio, con Brozovic a Barcellona, per Kessie sarebbe la svolta ideale. Un’idea nata qualche giorno fa in Spagna, ieri abbiamo aggiunto il particolare non indifferente dell’apertura dell’Inter a determinate condizioni. La richiesta di un conguaglio, per esempio, tenendo comunque conto delle difficoltà finanziarie del club di Laporta. Ma anche senza conguaglio si potrebbe arrivare a una soluzione che tenga conto del vantaggio, non indifferente, dello stesso ingaggio percepito più o meno dai due centrocampisti coinvolti. Per l’Inter sarebbe una svolta legata alle buone prestazioni di Calhanoglu in regia e dalla necessità di avere maggiore fisicità con una mezzala alla Kessie. Dopodomani si gioca la Supercoppa italiana, ma la trama tra Inter e Barcellona va seguita con attenzione.

Foto: twitter Barcellona