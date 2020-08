Esclusiva: Kedziora ha altre proposte, ma vuole la Roma

Tomasz Kedziora in orbita Roma. Confermiamo quanto riportato diversi giorni fa sul terzino polacco ventiseienne, ex Lech Poznan, che ha ancora un anno di contratto con la Dinamo Kiev. Un’operazione importante per la fascia destra, condotta da un intermediario che ne ha parlato con Guido Fienga, oggi responsabile di mercato in attesa che arrivi un nuovo direttore sportivo. Kedziora ha altre proposte, ma ha messo la Roma in cima alle preferenze, presto avremo nuovi sviluppi.

Foto: Instagram personale