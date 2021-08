Esclusiva: Kean-Juve, idea forte. I dettagli dell’incontro con Raiola

ha concrete possibilità di tornare alla In giornata vi abbiamo anticipato il blitz di Mino Raiola alla Continassa, la motivazione era soltanto una: parlare del suo assistito, molto apprezzato da Allegri, per un ritorno a Torino. E la basi sono concrete: l’ha dato il via libera per un prestito oneroso, si sta studiando la formula che gli inglesi vorrebbero con obbligo di riscatto per circa 25 milioni. Kean tornerebbe molto volentieri, l’incontro di oggi ha messo basi importanti. Ma la Juve non ha intenzione di fermarsi a Kean.