Esclusiva: Kean in uscita, due piste italiane e una araba

Moise Kean lascerà la Juventus nei prossimi giorni. Lo avrebbe fatto già lo scorso gennaio se non fosse saltata la trattativa con l’Atletico quando lui era già a Madrid per le visite. Adesso ci sono due possibilità in Serie A che avevamo raccontato già lo scorso gennaio: stiamo parlando di Bologna e Fiorentina, il profilo dell’attaccante piace molto a Vincenzo Italiano. Ma è in arrivo anche una proposta dall’Arabia, quindi occhio: sarà Kean a decidere, la sua avventura con la Juve è ormai ai titoli di coda.

Foto: Instagram Juventus