Esclusiva: Kean al Como, aria di disgelo. I dettagli

Importanti novità sul fronte Moise Kean. C’è aria di disgelo tra Como e Fiorentina, al punto che sono previsti contatti imminenti per arrivare alla soluzione. Dobbiamo sempre aspettare per precauzione, ma già negli ultimi minuti è in corso la diplomazia per stemperare dopo il silenzio delle ultime 48 ore tra club. Ma la situazione Kean non è più molto gestibile, a maggior ragione dopo quanto accaduto nella giornata di ieri. Ricordiamo che l’ultima offerta del Como (svelata tre giorni fa e confermata un po’ da tutti 24 ore) è di 40 milioni bonus compresi. E fin qui il Como non ha manifestato l’intenzione di aumentare la proposta.

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