Esclusiva: Kean, accordo con la Juve. Le ultime su Icardi (e non solo)

Il vertice tra Mino Raiola e la Juve che vi abbiamo anticipato ieri può essere stato quello decisivo per Moise Kean in bianconero. C’è un accordo totale tra la Juve e l’attaccante, anche oggi sono proseguiti i contatti con l’Everton per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto come vorrebbero gli inglesi per circa 25 milioni. La Juve ha scelto lui, vuole andare fino in fondo. Ma senza escludere la possibilità di fare due attaccanti se ce ne fosse la possibilità.

La scaletta è quella di ieri: Icardi al primo posto, i sondaggi sono continuati, bisogna aspettare la definizione dell’affare Mbappé; a ruota ci sono Aubameyang e Lacazette, confermiamo. Ora la Juve andrà a stringere: subito Kean, senza trascurare il doppio colpo in attacco.

Foto: Twitter PSG