Esclusiva: Kassama-Inter può sbloccarsi da lunedì

L’Inter continua a pensare a Sheriff Kassama, il difensore centrale classe 2004 di proprietà del Monza considerato un talento da seguire con attenzione. Roberto Samaden, Direttore del settore giovanile nerazzurro, ha sciolto tutte le riserve. Da lunedì ci saranno altri incontri per sbloccare e per fare il contratto ai minimi federali di Kassama. Ricordiamo che il Monza ha in pugno Kevin Martins, esterno offensivo classe 2005 figlio di Oba Oba, in uscita proprio dall’Inter e che Galliani aveva già avuto ai tempi del Milan.

Foto: sito ufficiale Lega Serie A