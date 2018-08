Esclusiva: Karamoh-Parma, l’Inter orientata a dare il via libera

Yann Karamoh e il Parma: una trattativa nata all’improvviso e che ha possibilità sempre più in crescita di andare in porto. L’Inter è orientata a dare il via libera, soprattutto in considerazione del fatto che avrebbe molto piacere a trattenere l’attaccante francese in Italia in modo da dargli l’opportunità di esplodere definitivamente. L’Inter crede moltissimo nelle qualità di Karamoh, l’operazione non potrebbe che essere in prestito secco e oneroso, presto ci sarà un colloquio con il diretto interessato per arrivare alla definitiva quadratura. Tutto questo perché oggi non esistono sbocchi per Candreva, sempre più orientato a restare, ecco perché la svolta Karamoh è dietro l’angolo. È giusto aspettare per precauzione, quando ci sarà il placet di tutte le parti in causa, ma la strada è spianata e le altre candidate (Real Sociedad, Leganes e Schalke 04) oggi hanno un ritardo quasi incolmabile.

Foto: Inter Twitter