Esclusiva: Kamara, rinnovo difficile con il Marsiglia. Piace molto al Milan, ma c’è la Lazio

Boubacar Kamara è un talento di assoluto spessore: classe 1999, centrocampista di qualità che può giocare da difensore centrale e viceversa. Ha un contratto in scadenza con l’Olympique Marsiglia e per ora non ci sono grandi margini per il rinnovo anche se è una situazione da seguire con attenzione e il club francese ci riproverà. Kamara piace molto al Milan, a prescindere dal riscatto sempre più probabile di Tonali e dai tentativi per riportare in rossonero Bakayoko (ma bisogna trattare con il Chelsea). Ci sono anche un paio di club inglesi. Ma occhio, però, alla new entry Lazio: Kamara potrebbe essere l’uomo giusto davanti alla difesa, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. E anche un difensore centrale in caso di necessità. All’Olympique piace Escalante, chiaramente ci vorrebbe un congruo conguaglio. Situazione da seguire.