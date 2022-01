Esclusiva: Kaio Jorge proposto a Lazio, Samp e Cagliari. Dipende da Morata

Sono giorno importanti e delicati per Alvaro Morata: in questo momento la situazione è bloccata, il Barcellona resta molto interessato ma devono esserci le condizioni. Bisogna avere pazienza, ma se Morata restasse (cosa da non escludere) potrebbe partire Kaio Jorge che ha diverse richieste anche lontano dall’Italia ma che la Juve vorrebbe restasse in Serie A. Kaio Jorge non soltanto è stato proposto al Cagliari (ma Giulini non lo accetterebbe come contropartita nell’affare Nandez e lo stesso brasiliano nicchia) ma anche a Lazio e Samp, potrebbe essere una soluzione degli ultimissimi giorni.

Foto: Sito Juventus