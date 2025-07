Esclusiva: Juventus, pressing per Kolo Muani. Ma contatti vivi con l’agente di Nunez

La Juventus deve risolvere, tra le altre cose, la pratica attaccante. Da diversi giorni è in corso un pressing con il Paris Saint-Germain per sbloccare la vicenda Kolo Muani, possibilmente – così vorrebbe la Juve – con il rinnovo del prestito e un riscatto per la prossima estate. Kolo Muani ha altre proposte ma vuole la Juve e per questo motivo il club bianconero sta cercando gli incastri giusti. Ma nello stesso la Juve deve farsi trovare pronta in caso di contrattempi e valuta altre piste, nelle ultime ci sono stati dialoghi perlustrativi con gli agenti di Nunez, seguito a lungo dal Napoli. La Juve su è informata su ingaggio e fattibilità, Nunez ha altre proposte (piace anche all’Al-Hilal), ormai a Liverpool non ha un futuro, e si può lavorare per un prestito oneroso con riscatto obbligato. Ma per il momento precedenza a Kolo Muani…

Foto: Instagram Juventus