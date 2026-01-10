Esclusiva: Juventus, ieri contatto con l’agente di Daniel Maldini

10/01/2026 | 11:45:59

Daniel Maldini lascerà l’Atalanta con possibilità molto alte. La Lazio non avrebbe chiuso nella settimana che sta per finire, ha rinviato ogni discorso alla prossima e può essere una possibilità. Nel frattempo ieri c’è stato un contatto approfondito con la Juventus, il procuratore lo ha proposto e il figlio d’arte rientra in un ristretto numero di candidati: vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Thiago Almada proposto (e confermiamo), teniamo ovviamente Chiesa ma ci deve essere unità di intenti e la formula giusta, occhio anche a Maldini un profilo che Spalletti potrebbe avallare. Ovviamente per Daniel in un caso e nell’altro i margini di manovra sarebbero abbastanza ristretto dal punto di vista della titolarità, cambierebbe poco rispetto a Bergamo. Ma l’idea resta quella di lasciare l’Atalanta nei prossimi giorni, situazione da seguire.

Foto: X Atalanta