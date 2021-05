Esclusiva: Juve Women, c’è Joe Montemurro (ora all’Arsenal) per la panchina

La Juve Women ha ormai scelto l’allenatore per il futuro. E si tratta di un profilo importante, parliamo di Joe Montemurro, 52 anni a settembre, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo addio all’Arsenal a partire dalla prossima stagione. Tutto questo perché la Juve Women lo ha individuato come il successore di Rita Guarino: ci sono tutti gli accordi, mancano gli aspetti burocratici che verranno messi a posto al momento opportuno.

Montemurro ha un cognome di chiare origini italiane, è stato anche centrocampista tantissimi anni fa a Potenza, ha poi svolto in Australia la sua carriera professionale – anche da allenatore – da dove ha spiccato il volo verso l’Arsenal. Ora la Juve è una prestigiosa opportunità che Montemurro ha voluto cogliere senza pensarci e respingendo le altre proposte arrivate.

Ripetiamo: mancano solo i passaggi burocratici. Nel frattempo Guarino si avvia a vincere il quarto scudetto, un ciclo di soddisfazioni che potrebbe comportare la decisione di scegliere nuove esperienze. Tutto questo malgrado il rinnovo fino al 2022 con la Juve, avvenuto lo scorso febbraio.

Foto: Twitter personale Montemurro