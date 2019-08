Esclusiva: Juve Under 23, in arrivo Selasi dal Pescara

Il Pescara riaccoglie Machin per il centrocampo e sta per chiudere un importante operazione con la Juve Under 23. Trattativa in stato avanzato, praticamente definita, per il trasferimento ai bianconeri di Ransford Selasi, centrocampista ghanese classe 1996. Accordo con il Pescara, operazione a titolo definitivo.

Foto: Getty Images